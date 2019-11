Mød manden, der vil lære os at skralde: »Lad være med at købe alt det lort«

Kasseret leverpostej ændrede Fabian Vennekildes tilværelse. Men til alt andet end et leverpostejliv. Han står på hovedet i skraldecontainere, laver et museum og bryder ind i baggårde. Alt sammen for en mission om at redde verden. Indtil søndag kan du se, hvor mange brugbare ting han har fundet, på hans skraldemuseum.

FOR ABONNENTER

Lyt til artiklen 06:02

For syv år siden passerer Fabian Vennekilde en container med leverpostej, da han er på vej i supermarkedet for netop at købe leverpostej til sin hund. Forvirret går den dengang 24-årige mand ind i forretningen og spørger, hvorfor varerne er smidt ud. Uden at være gået over holdbarhedsdatoen vel at mærke.