DF og V: Boligskatter skal forenkles efter skræmmende advarsler

Der er tale om »alarmerende og skræmmende« advarsler om problemerne og alt det, der kan gå galt i Skatteministeriets arbejde med at udvikle et nyt system til opkrævning af ejendoms- og boligskatter.

Det mener skatteordførerne fra Dansk Folkeparti og Venstre efter at have nærlæst et otte sider langt ’observationsnotat’ fra Statens It-råd, der har betegnet udviklingen af det nye it-system som så risikabelt, at det er tæt på at være en umulig opgave.

Brevet, der blev sendt til Skatteministeriet i slutningen af august, betegnede den hidtidige tidsplan for de nye ejendomsvurderinger og boligskatteregler som helt urealistisk, og det fik skatteminister Morten Bødskov (S) til at udsætte de nye boligskattereglers ikrafttræden med tre år, fra 2021 til 2024.

Sagen kort Kaos om boligskat 2013: S-R-SF-regeringen beslutter at skrotte det hidtidige ejendomsvurderingssystem efter kritik fra Rigsrevisionen. 2015: Statens It-råd betegner opbygningen af et nyt system som et højrisikoprojekt. Skatteministeriet får lov til at gå i gang uden fast budget og tidsplan. 2016-17: Brede politiske forlig om vurderinger og nye boligskatter. Tidsplanen bliver flere gange udsat. 2019: Skatteminister Morten Bødskov (S) udsætter de nye boligskatteregler i tre år, fra 2021 til 2024, efter advarsel fra Statens It-råd om, at tidsplanen er »helt urealistisk«. Vis mere

Men det er ikke nok med det, mener Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, der betegner notatet fra Statens It-råd, som »ret vildt«.

»Det er et alarmerende brev. Og det er ikke nok at sige, at nu udskyder vi det bare i tre år. Vi er nødt til at tage det op politisk nu og se på, om vi kan gøre det mere simpelt. Det er jo højrisiko, det her«, siger Dennis Flydtkjær.

Louise Schack Elholm, der er Venstres skatteordfører, siger, at hun troede, at arbejdet var »meget længere« fremme. Hun hæfter sig blandt andet ved, at Skatteministeriet endnu ikke har indkøbt et nyt it-system til opkrævning af grundskyld, som staten skal overtage fra kommunerne, og som skal tilpasses de statslige it-systemer.

»Statens It-råd efterlyser også en samlet plan for gennemførelsen, og det giver os jo grundlag for at stille en række spørgsmål: Hvad er der af plan? Det skal vi have tydeliggjort«, siger Louise Schack Elholm, der betegner brevet således:

»Det er skræmmende læsning«.

Nul overblik

Statens It-råd er et råd af uafhængige eksperter med erfaring fra topposter i både det private og det offentlige, som skal vurdere risikoen og give gode råd om gennemførelsen af alle større it-projekter i staten til mere end 10 millioner kroner. Rådet får bistand fra Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet.

Skatteministeriet fik i 2015 helt usædvanligt tilladelse til at gå i gang med at udvikle det nye system uden at have fremsendt en samlet plan – en businesscase – med budget og tidsplan til Statens It-råd. Baggrunden var, at Folketinget endnu ikke havde vedtaget en lov om de fremtidige vurderinger og boligbeskatning.

Skatteministeriet skulle have fremsendt sin plan med budget og tidsplan, da den nye ejendomsvurderingslov var blevet vedtaget i juni 2017, men det skete heller ikke.

I august mødtes rådet to gange med de styrelser under Skatteministeriet, der skal stå for det nye boligskattesystem. Efter møderne opgav Statens It-råd at foretage en risikovurdering, da materialet var så ufærdigt, at det var umuligt at vurdere. I stedet valgte Statens It-råd at sende sit observationsnotat med en lang række advarsler om de mange ting, der kan gå galt, blandt andet: