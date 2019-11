Splittelse hos de udsattes talerør - formanden stopper Jann Sjursen stopper som formand for Rådet for Socialt Udsatte på grund af uenighed blandt medlemmerne.

Det oplyser rådet i en pressemeddelelse. Han har været formand siden 2010.

»Uenigheder i rådet gør, at det ikke giver mening for mig at fortsætte som formand«.

» Jeg stopper med stor taknemmelighed over det, jeg sammen med rådsmedlemmer og medarbejdere i sekretariatet har fået lov til at arbejde med«, siger han i en pressemeddelelse.

Rådets medlemmer er politisk udpeget. De øvrige medlemmer har på grund af Sjursens stop stillet deres mandater til rådighed.

Indtil der er udpeget et nyt råd, vil næstformand Christina Strauss være fungerende formand.

ritzau