Mor til Lykke: »Det er godt nok svært at se sit eget barn kæmpe for at blive hørt, når hun vil sige bare en lille bitte sætning«

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Jeg synes, det mest skræmmende er de børn, der har trukket sig ind i sig selv, og som har affundet sig med at sørge for sig selv. Sådan: ’Jeg skal selv finde ud af at finde min kop og sætte mig her og spise min mad’. De har vænnet sig til, at de ikke skal forvente noget. Det er faktisk der, vi er. Og det er et meget skidt sted at være«, siger Johnny Skott.