Drenge får lang straf for røveri med småt udbytte

To drenge på 16 og 17 år er idømt over tre års fængsel ved Retten i Randers for et hjemmerøveri begået i juni i Ryomgård på Djursland.

Den 16-årige dreng er idømt tre et halvt års fængsel, mens den 17-årige fik tre år og syv måneder, skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var ellers et småt udbytte, som de to drenge fik med sig fra hjemmerøveriet i juni i år. De fik således kun 200 kroner ud af den 28-årige mand, som de begik røveriet hos.

Han sad og så fjernsyn i sin stue, da røverne hev i mandens havedør.

Han gik ud for at tjekke, hvem der stod ved døren, og efterfølgende skubbede de to drenge døren ind og råbte Giv mig pengene'.

Den 28-årige svarede, at han kun havde 200 kroner, som han gav dem. Derefter tvang røverne ham til at finde sin pung frem, der dog var tom for kontanter.

Den 17-årige modtog dommen, mens den 16-årige har udbedt sig betænkningstid.

ritzau