Computerkyndig mand mistænkt for at hverve til terror

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Københavns Politi mistænker en 27-årig mand med it-kundskab for at have hvervet eller forsøgt at hverve personer til en terrorgruppe. Det fremgår af retsdokumenter, som Ritzau og DR Nyheder er i besiddelse af.

Manden har siden juni siddet varetægtsfængslet, og indtil i sidste uge var der fuldkommen lukket omkring, hvad sagen drejede sig om.

Det viser sig nu, at manden er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 114 c, stk. 1. Den handler om at hverve andre til en terrorgruppe. Strafferammen er fængsel i 10 år. I grove sager 16 år.

Han nægter sig skyldig i sigtelsen, som Københavns Politi indtil videre har afvist at oplyse om i detaljer.

Manden er indehaver af en enkeltmandsvirksomhed, der beskæftiger sig med computerprogrammering. Det fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister.

Hans viden om computere har en vis betydning i sagen. For tilbage i september blåstemplede Østre Landsret, at manden fortsat skulle sidde varetægtsfængslet.

Som begrundelse blev mandens it-kundskaber blandt andet anført. I kraft af dem ville han nemlig - hvis han var på fri fod - udgøre en risiko for politiets videre efterforskning af sagen.

Retten frygter, at han ville kunne forpurre politiets efterforskning af en række it-effekter, som er beslaglagt hos manden.

Identitet holdt hemmelig

Den 27-årige mand optrådte første gang i sagen den 26. juni. Her blev han ført ind i Dommervagten i Københavns Byret. Han havde fuldskæg og var iført en lang sort/hvid-stribet kjortel.

Retsmødet blev holdt for såkaldt dobbeltlukkede døre. På den måde blev både 'Kjortelmandens' identitet og sigtelsen imod ham holdt hemmelig.

Men efter et retsmøde i Københavns Byret den 29. oktober, hvor manden fik sin varetægtsfængsling forlænget, blev flere medier - herunder Ritzau - bekendt med mandens identitet.

Retsbogen fra det pågældende retsmøde indeholder imidlertid ikke nogen detaljer om, hvad manden er sigtet for. Sigtelsen blev ikke læst op i retsmødet, har specialanklager Sonja Hedegaard fra Københavns Politi fortalt.

Og fordi sigtelsen i sagsforløbet alene er blevet læst op i lukkede retsmøder, har Københavns Politi afvist at give aktindsigt i sigtelsen. Hvad der fremlægges for lukkede døre, er nemlig fortroligt.

I retsbogen fra 29. oktober er der imidlertid henvist til et andet retsmøde, som er foregået i Østre Landsret tilbage i begyndelsen af december. Og det er i retsbogen fra det retsmøde, at det fremgår, hvilken sigtelse der er tale om.

Det er også her, at mandens it-kundskaber nævnes som en del af begrundelsen for at lade ham forblive varetægtsfængslet.

Manden har tidligere optrådt i en af de sager, der har verseret om hvervning til terror. Men da han er beskyttet af et navneforbud, er det ikke tilladt at komme nærmere ind på detaljerne.

ritzau