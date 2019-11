Ideen er grøn og storslået. Men det bliver bredt, det bliver højt, og det bliver grimt

FOR ABONNENTER

Her er højt til himlen og langt til horisonten, og her er svaner og traner og havørne og fugle i flok. Sådan var det, da Peter Hattens oldefar omkring år 1900 byggede en gård på Blåbjerg, som det hedder i Tønder, hvis et punkt ligger 13 meter over havoverfladen i det flade grænseland, og sådan var det, da hans bedstefar, hans far og han selv voksede op her.