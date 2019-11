Borgerlige hanløver i clinch om retssikkerhed

»Det er virkelig mærkeligt for mig at opleve, at ellers forstandige borgerlige er begyndt at opfatte retsstaten som en utopi«, skriver Søren Pind, tidligere justitsminister og folketingsmedlem (V) på Twitter.

Og hurtigt kom reaktionen fra folketingsmedlem Rasmus Jarlov (K):

»Søren Pind og flere andre har travlt med at bygge stråmænd. Der er ingen, der overhovedet nogensinde har sagt, at retsstaten er en utopi. Det er træls, når politikere har behov for at lyve om andres holdninger for at sætte sig selv i helterollen«.

De to borgerlige, tidligere ministre er røget i clinch om, hvorvidt den borgerlige fløj har givet køb på retsstatens principper.

Muslimer behandlet som samlet gruppe

Uenigheden udspringer af et aktuelt debatindlæg fra Inger Støjberg (V) bragt i B.T., hvor den nyvalgte næstformand for Venstre udtrykker stor forståelse for, at 28 procent af danskerne i en ny meningsmåling erklærer sig enig i at muslimer skal sendes ud af Danmark.

Og den trækker tråde til sagen fra februar 2017, hvor Folketingets ombudsmand fandt det ulovligt, at udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i 2016 gav Udlændingestyrelsen instruks til at tvangsadskille par med mindreårige parter på landets asylcentre.

Sagen er aktualiseret på ny, da den ny regering har nedsat et kommisorium, der over de næste to år skal granske sagen og klarlægge, om Støjberg brød loven.

Jarlov tror ikke på, at Støjberg skulle have udstukket en instruks om at se bort fra individuelle vurderinger. Men Søren Pind argumenterer i et debatindlæg i Berlingske for, at Inger Støjberg, der nu er Venstres nye næstformand, betragter muslimer som en gruppe i stedet for individer med hvert deres ansvar over for loven, og skriver:

»Ansvar for handlinger påhviler dem, der forøver dem - ikke en gruppe, der intet har med handlingen at gøre. Danske politikere bør ikke nære en forestilling om gruppe-ansvar«.

Og han mener, at Inger Støjberg i sin tid som minister gik imod retstatens principper, når hun afveg fra den gængse praksis om individuelle vurderinger i sagen om tvangsadskillese af ægtepar.

»Holdninger som disse og angreb på loven som institution kan i sidste ende holde det borgerlige Danmark væk fra regeringsmagten i mange, mange år«, skriver Pind.

Inger Støjberg selv har flere gange gentaget i diverse interviews og samråd, at hun ikke var klar over, at hun bad asylcentrene om at gøre noget ulovligt. Søren Pind skal selv stille op til afhøring i undersøgelseskommisionen.