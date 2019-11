Mand og kvinde er fængslet i smuglersag fra Valby

Næsten fire kilo hård narkotika har politibetjente i weekenden fundet i en lejlighed i Valby i København, og politiet har sigtet en mand og en kvinde i sagen.

En dommer i Retten på Frederiksberg har efter et lukket grundlovsforhør mandag besluttet at varetægtsfængsle de to personer, oplyser en anklager fra en specialgruppe i politiet.

»De nægter i en vis udstrækning«, siger anklager Michael Aagaard fra Særlig Efterforskning Øst.

På grund af de lukkede døre og den fortsatte efterforskning ønsker han ikke at frigive yderligere detaljer om sagen.

Men han siger, at størstedelen af de fire kilo er kokain. Sigtelsen drejer sig om indsmugling og om besiddelse.

Den fængslede mand er 41 år, mens kvinden er 26 år.

Beslutter anklagemyndigheden senere at rejse tiltale, og finder retten de to skyldige, venter der en længere fængselsstraf.

For nogle år siden blev en smugler, der havde gemt to kilo kokain, et kilo heroin og fire kilo hash i en bil, således idømt fængsel i otte år.

