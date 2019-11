Sagen kort

Svindel for millioner

65-årige Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev 5. november 2018 anholdt i Sydafrika efter flere ugers flugt

I Københavns Byret sidder hun tiltalt for at have franarret staten for omkring 117 millioner kroner, som hun angiveligt overførte fra sin tidligere arbejdsplads Socialstyrelsen og til sig selv

Britta Nielsen erkender ifølge sin forsvarer, at hun har overført størstedelen af millionerne. Britta Nielsen risikerer op til 12 års fængsel