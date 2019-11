Der er mistanke om vennetjenester og embedsmisbrug i Frømandskorpset. Forholdene skal nu efterforskes af auditørkorpset, oplyser forsvaret i en pressemeddelelse mandag.

Blandt andet er der påstande om, at personlige relationer har spillet en rolle i forbindelse med anskaffelse af nye motorer til korpsets hurtiggående både.

Forsvarets ledelse har besluttet at gå til auditørerne for at få en strafferetlig efterforskning af påstandene, fremgår det af pressemeddelelsen.

Baggrunden er en henvendelse fra et medie vedrørende 'forskellige forhold i Frømandskorpset'.

En af mistankerne drejer sig om nogle musikere, der skal have optrådt ved fødselsarrangementer ved Frømandskorpset.

En chef skal have modtaget billetter til koncerter og underholdningsarrangementer, hedder det. Omvendt skal musikerne have fået invitation til et såkaldt oplevelsesarrangement hos Frømandskorpset.

Der er tale om 'alvorlige påstande'

Forsvarschef Bjørn Bisserup mener, at der er tale om 'alvorlige påstande, som er skadelige for Forsvarets og specialstyrkernes omdømme'.

»Det er klart, at det er vigtigt, at vi nu får afklaret, hvad der er op og ned i sagen«, udtaler forsvarschefen i pressemeddelelsen.

Det er vigtigt med en undersøgelse, lyder det fra Peter Boysen, der er chef for Specialoperationskommandoen.

»En sådan mistanke kan jeg naturligvis ikke sidde overhørig. Hvis der er foregået noget, der ikke skal i Frømandskorpset, så skal det undersøges«, siger Peter Boysen.

Reaktionen kommer på baggrund af oplysninger fra netmediet olfi.dk.

Chefen for Frømandskorpset, Jens Birkebæk Bach, inviterede sin private ven, kapelmester Claes Antonsen, til et oplevelsesarrangement på Marinestation Kongsøre, hvor Frømandskorpset holder til. Også flere musikere fra Antonelli Orchestra var med.

ritzau