Dansk syrienskriger er landet i Københavns Lufthavn og anholdt af politiet

Politiken erfarer fra myndighedskilder, at der er tale om den 28-årige Ahmad Salem el-Haj. I Tyrkiet er han idømt en fængselsstraf på fire år og to måneder for at have tilsluttet sig Islamisk Stat.

Københavns Politi bekræfter i en pressemeddelelse, at en fremmedkriger med dansk statsborgerskab mandag eftermiddag er blevet anholdt, da han ankom til Danmark.

Den 28-årige dansk-palæstinenser ankom med et fly fra Tyrkiet, skriver politiet, hvor han netop var blevet løsladt fra et udsendelsescenter.

Han har tidligere fået en dom på fire års fængsel i Tyrkiet for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Den 28-årige blev begæret udleveret fra Tyrkiet i 2017 og er i Danmark sigtet for overtrædelse af straffelovens terrorparagraffer samt for at have tilskyndet til en forbrydelse i en propagandavideo.

Dansk-palæstinenseren vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret tirsdag med henblik på varetægtsfængsling.

Københavns Politi har ikke yderligere oplysninger til sagen, og fremstillingen i morgen vil efter alt at dømme ske for lukkede døre.

Opdateres