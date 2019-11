Stor brand på Benzinøen i København ved at være slukket

Der er udbrudt brand i en dieseltank på Benzinøen, en mindre kunstig ø ved Amager også kendt som Prøvestenen.

Operationschef for Hovedstandens Beredskab, Mads Graversen, udtaler, at omkring 50 mennesker er blevet tilkaldt til stedet for at få slukket branden. Han tilføjer »Vi er ved at have slukket branden og er ved at nedkøle tankene omkring for at forhindre, at det går brand i dem«.

Hovedstadens Beredskab har rekvireret en specialenhed fra Malmø, som skal slukke branden i dieseltanken.

Københavns Politi kan ikke på nuværende tidspunkt udtale sig om årsagen til branden.