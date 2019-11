Britta Nielsen fortæller om elendig kontrol: »Det var en stående joke, at man kunne sætte sit eget kontonummer ind og tage til Bahamas«

Den interne kontrol hos Socialstyrelsen var så slatten, at det blev en stående joke hos Britta Nielsen og kollegerne.

Det fortæller Britta Nielsen tirsdag formiddag i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for at have taget omkring 117 millioner kroner af de offentlige kasser.

Undersøgelserne og rapporter har konkluderet, at kontrollen hos Socialstyrelsen har været mangelfuld.

Anklager Lisbeth Jørgensen vil vide, om det er et billede, som Britta Nielsen kan genkende.

»I mange år havde kontrollen ikke fungeret. Det var en stående joke, at man kunne sætte sit eget kontonummer ind og tage til Bahamas. Det var så let, at også studentermedhjælperne kunne gøre det samme«, fortæller hun.

Anklageren fremviser dokumentation fra en af episoderne, hvor tilsynsmidler ender i Britta Nielsens lomme. Egentlig skulle der oprettes en faktura som led i den interne kontrol. Men en sådan oprettede Britta Nielsen ikke.

Anklageren vil vide, om det var for at slette sporerne.

Det svarer Britta Nielsen dog lidt undvigende på.

»Både og. Kontrollen havde i mange år ikke fungeret. Det har også været et af mine kritikpunkter«.

Hun virker mere sikker og forberedt end i går

Men generelt svarer Britta Nielsen grundigt og beredvilligt på spørgsmålene, som nu også kommer fra hendes forsvarer. Modsat i går formiddags virker hun sikker og forberedt på spørgsmålene.

Hun fortæller, at den mangelfulde kontrol kom til udtryk, da hun og kollegerne blev bedt om at godkende bevillingerne i to kontorchefers navne med et stempel.

Retsformand Vivi Sønderskov Møller spørger - lige for at være sikker på, om hun har forstået det korrekt - supplerende:

»Jeg skal lige spørge dig. Sad I og stemplede det med kontorchefens stempel?«

»Ja, i nogle tilfælde gjorde vi. Det skete efter aftale med kontorchefen«, svarer Britta Nielsen.

I en rapport fra Kammeradvokaten, som Socialministeriet bestilte, lød en af konklusionerne i foråret blandt andet, at der har været tale om »nedarvede kontrolsvagheder«.

Britta Nielsen erkender at have overført pengene til sig selv, men hun husker ikke de enkelte beløb og tidspunkterne, og derfor er der kun tale om en delvis tilståelse.

Det var egentlig planen, at der skulle falde dom i sagen i november. Men tidsplanen er skredet gevaldigt, og det er derfor uvist, hvornår sagen afsluttes.

ritzau