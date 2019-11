Højesteret tvinger kvinde til at forblive medmor Det binder, når en kvinde registrerer sig som medmor, fastslår Højesteret.

Når en kvinde først har givet samtykke til at være medmor for et barn, kan hun ikke trække det tilbage.

Det slår Højesteret fast tirsdag og stadfæster dermed dommen fra landsretten.

Sagen handler om et lesbisk par, der i 2017 fik et barn ved brug en af sæddonor.

Fakta Sådan er reglerne når to kvinder får et barn I 2013 kom der nye regler om medmoderskab. De giver mulighed for, at den ikke-biologiske mor allerede inden befrugtningen kan melde sig som medmor.

Indtil da skulle kvinden, som ikke fødte barnet, søge om stedbarnsadoption efter fødslen for at blive forælder til barnet.

Medmoderskab giver et barn to retlige forældre - en mor og en medmor.

Et medmoderskab kan kun fastslås, hvis to kvinder får et barn sammen ved hjælp af assisteret reproduktion.

For at kunne fastslå et medmoderskab skal den kommende medmor give skriftligt samtykke til behandlingen, og det skal være sandsynligt, at barnet er et resultat af den assisterede reproduktion. Samtykket skal gives og foreligge, før selve behandlingen begynder.

Når medmoren er registreret, bliver begge betragtet som forældre til barnet fra fødslen.

Det giver medmoren de samme rettigheder i forhold til barnet som moren. Det indebærer arveret, at medmoren skal hjælpe med at forsørge barnet, og at medmoren kan få forældremyndighed og samvær med barnet.

En kvinde behøver ikke at være gift med den biologiske mor, for at hun kan blive medmor. Kilder: Statsforvaltningen og Mødrehjælpen. Vis mere

Men kort efter at den ene kvinde fødte en dreng, gik kvinderne fra hinanden. Og de har begge ønsket, at den ikke-biologiske mor ikke længere skal være medmor. Som medmor betragtes hun på lige fod med en far.

Ønsket fra de to kvinder har by- og landsret spændt ben for, og nu følger Højesteret altså trop.

Sagen er den første af sin slags ifølge Jesper Håkonsson, der er advokat for den biologiske mor.

Samtykke ved befrugtning er afgørende

I 2013 blev det muligt for lesbiske - allerede før den kunstige befrugtning - at lade den ene registrere sig som medmor. Og det gjorde de to kvinder.

Omkring to måneder efter fødslen i 2017 anmodede den biologiske mor dog Statsforvaltningen om at afregistrere sin ekspartner, som ikke havde noget med barnet - en dreng - at gøre. Ekspartneren indsendte samme ønske.

Vestre Landsret fastslog dog, at erklæringen er bindende. Det er selve samtykket til befrugtningen, der gør kvinden til medmor, lød det fra retten, der også tillagde det vægt, at et barn så vidt muligt skal have to forældre.

Højesteret er kommet til samme konklusion og stadfæster derfor landsrettens dom.

I sagen har advokaten for den lille dreng argumenteret for, at det er i barnets interesse fortsat at have to mødre.

Advokat Jesper Håkonsson troede, at han havde fundet en åbning, der kunne føre til, at medmoren kunne få slettet sit medmoderskab.

Der er nemlig brugt en åben sæddonor ved insemineringen. Det betyder, at drengen fra sin 18-års fødselsdag kan få oplyst, hvem der er hans biologiske far.

Men det har altså ikke været nok til at omgøre beslutningen fra landsretten.

ritzau