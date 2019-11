Første dag med grænsekontrol mod Sverige: »Jeg tror ikke, vi kommer til at finde mange maskingeværer eller store pakker med sprængstof«

Chancen for, at man finder våben, der kan bruges til terror eller lignende, er ikke stor, men grænsekontrollen vil give et detaljeret situationsbillede og et kvantitativt grundlag for efterforskning fremover.