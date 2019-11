Politiet finder kæmpe lager med to ton fyrværkeri

Politiet beslaglagde mandag knap to ton ulovlig fyrværkeri på en adresse mellem Hals og Dronninglund i Nordjylland.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Fyrværkeriet var fordelt på 90 kasser, og der var tale om en nettomængde fyrværkeri på 260 kilo ren krudt.

Politiet måtte derfor have assistance fra Forsvaret i Holstebro i forbindelse med at få fyrværkeriet skaffet af vejen.

En mand, der opholdt sig på adressen, blev sigtet for at overtræde fyrværkerilovgivningen. Han erkender forholdet.

Fyrværkeriet stammer formentlig fra Tyskland, men politiets efterforskere er nu i gang med at undersøge det med sikkerhed.

Derudover er man i færd med at indhente en såkaldt farlighedserklæring, som kan være med til at danne grundlag for den endelige straf i sagen, oplyser politikommissær Casper Jacobsen.

Det kan give anledning til en eventuel yderligere sigtelse for overtrædelse af straffeloven, hvis der kunne have været indtrådt fare for mennesker og bygninger i nærheden.

Politiet slog til på adressen mandag klokken 10.30.

ritzau