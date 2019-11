Der er fundet ’alvorlige fejl’: Frederiksberg fjerner direktør og endevender alle familiesager

Der er »alvorlige fejl og mangler« i sagsbehandlingen og dokumentationen i familieafdelingen i Frederiksberg Kommune. Derfor er børne- og ungedirektør i kommunen Inger Andersen fritaget for tjeneste med øjeblikkelig virkning, og det er besluttet at indlede en afskedigelsessag mod hende.

Det oplyser Frederiksberg Kommune i en pressemeddelelse.

Oplysningerne kom til byrådspolitikernes kendskab tirsdag, men af pressemeddelelsen fremgår det, at forvaltningen har kendt til sagsbehandlingsfejlene gennem en længere periode – uden at kommunalpolitikerne har været orienteret. Derfor har det ifølge kommunen ikke været muligt at handle på fejlene endnu, oplyser kommunen.

»Jeg er meget utilfreds og ked af det dokumentationssvigt i familieafdelingen, som vi netop politisk er blevet orienteret om. Først og fremmest fordi det skaber usikkerhed hos nogle af vores allermest udsatte medborgere. Politisk reagerer vi med det samme, og alle sager, hvor der er usikkerhed om afgørelsen eller dokumentationen, bliver genbehandlet«, siger borgmester Simon Aggesen (K) i pressemeddelelsen.

Udvalgsformand: Arbejdskultur skal ændres markant

»Vi har indledt en afskedigelsessag mod den ansvarlige direktør. For den samlede magistrat er det helt afgørende, at alle familier kan have tillid til, at den støtte og de afgørelser, som Frederiksberg Kommune træffer, hviler på et korrekt og dokumenteret grundlag, og at vi som politikere får den nødvendige viden i tide«, siger borgmester Simon Aggesen videre.

Fejlene og manglerne i sagsbehandlingen betyder, at kommunens familieafdeling i mange sager ikke kan dokumentere sagsbehandlingen til fulde, og det gælder blandt andet for børnefaglige undersøgelser og børnesamtaler. Der er dog ingen tegn på, skriver Frederiksberg Kommune, at børn eller familier har lidt overlast som følge af dokumentationssvigtet.

Samtidig oplyser kommunen i pressemeddelelsen, at der heller ikke er indikationer på, at der er underretninger, der ikke er blevet reageret på.

Til gengæld kan fejlene betyde, at »der kan være børn og familier, der kan have fået mere hjælp, end de var berettiget til – andre mindre«, lyder det fra kommunen.

Ifølge formanden for Frederiksberg Kommunes børneudvalg, det tidligere folketingsmedlem Laura Lindahl (LA), skal »datadisciplin og arbejdskultur« i forvaltningen ændres markant.

»Det er helt uacceptabelt, det, der er sket. Nu skal sagerne gennemgås én for én, så den fornødne dokumentation er i orden i alle sager. Og så skal vi se på kulturen i afdelingen, for hvordan kan dette for eksempel have stået på så længe? Det arbejde kommer vi til at følge meget tæt i børneudvalget«, siger Laura Lindahl i pressemeddelelsen.

I pressemeddelelsen refereres der udelukkende til, at forvaltningen har kendt til sagsbehandlingsfejlene »gennem en længere periode«, mens det ikke oplyses, hvor lang en periode der er tale om.