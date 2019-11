To mænd anholdt i sag om hærværk mod klit Politiet har sigtet to i en opsigtsvækkende sag om hærværk mod en fredet klit i Skagen.

Nordjyllands Politi anholdt tirsdag to mænd i sagen om hærværk mod en fredet klit i Skagen.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Begge mænd er sigtet for groft hærværk og for at overtræde naturbeskyttelsesloven.

Begge de anholdte er efterfølgende blevet løsladt.

»Vi har lige siden, at vi modtog anmeldelsen, efterforsket intenst i sagen, så jeg er tilfreds med, at efterforskningen i går (tirsdag, red.) gav det fornødne grundlag til at skride til handling og anholde to mistænkte«, siger vicepolitiinspektør John Henriksen i pressemeddelelsen.

»Når vi har afsluttet vores efterforskning, så klargør vi sagen til juridisk vurdering ved anklagemyndigheden«, tilføjer han.

Ingen oplysninger om motiv

Politiet ønsker ikke at sige noget om motivet bag hærværket.

»Det kan vi ikke oplyse noget om på nuværende tidspunkt«, siger John Henriksen til Ritzau.

Vicepolitiinspektøren vil ikke sige, om politiet skal ud og sigte flere personer.

»Heller ikke det kan jeg sige noget om«, lyder det.

Efterforskning stadig i gang

Helt usædvanligt vil politiet heller ikke ud med, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelserne.

»Efterforskningen er ikke afsluttet, og derfor vil vi i denne sag ikke ud med det på nuværende tidspunkt«, fortæller John Henriksen.

Det ødelagte klitområde blev meldt til politiet 27. oktober, og siden har politiet efterforsket sagen.

Begge de anholdte bor i Nordjylland.

ritzau