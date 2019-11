Naturen kalder: Alt udsolgt, når der er gletsjere på plakaten i Valby Kino

FOR ABONNENTER

Den store sal i Valby Kino er udsolgt hver gang , der er naturvidenskabelige foredrag live fra et auditorium i Aarhus. Her – såvel som op mod 250 andre steder i rigsfællesskabet – kan man få oplevelsen af at sidde til et topforedrag med nogle af landets dygtigste på deres felt, og man kan ovenikøbet stille spørgsmål til dem via Twitter og mail. Det betyder, at de 70 gratis billetter altid er revet væk.