EU forbyder 'usikre forhold'. Alligevel fortsatte lufthavnen, selv om den havde fundet et højrisikoproblem

En foreløbig rapport om Københavns Lufthavns problemer med dårligt vedligeholdte banelys afslører, at metal- og glasdele flere gange endte med at flyde på startbanerne. Det var en situation, som var usikker. Og lufthavnen konkluderer selv, at det var i strid med EU’s sikkerhedsbestemmelser for lufthavne.