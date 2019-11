Tvangsoverspisning bliver en diagnose i Danmark i 2022 Mere end 40.000 danskere lider af tvangsoverspisning. Nu bliver det snart en anerkendt diagnose i Danmark.

Overspisning, følelse af kontroltab og en negativ kropsopfattelse. Det er nogle af symptomerne på spiseforstyrrelsen Binge Eating Disorder (BED), der på dansk kaldes tvangsoverspisning.

Danmark følger World Health Organizations (WHO) diagnosemanual, der hidtil ikke har anerkendt tvangsoverspisning som en diagnose.

Men i WHO's nyeste diagnosemanual bliver tvangsspisning en officiel diagnose.

Det får stor betydning for mennesker, der lider af tvangsoverspisning, mener Laila Walther, der er direktør i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

»I dag er det svært for mennesker med tvangsoverspisning at få behandling, men når det bliver en anerkendt diagnose, vil retten til at få behandling blive implementeret i både kommuner og regioner«.

»Men det betyder også meget for menneskers selvforståelse. At de kan sige til sig selv, at når de ikke kan kontrollere deres spisning, så er det ikke, fordi de er mærkelige, men fordi de har en sygdom«, siger hun.

Godkendt i maj 2019

Den nye diagnosemanual blev godkendt i maj 2019, men bliver først implementeret i Danmark fra den 1. januar 2022.

Det skyldes, at implementeringen skal planlægges grundigt, hvilket blandt andet indebærer at etablere offentlige behandlingstilbud og uddanne sundhedspersonale.

I 2018 vedtog Folketinget en satspulje på 62 millioner til behandling af mennesker med tvangsoverspisning. Det har givet mulighed for, at knap 1.000 personer med BED kan få hjælp frem mod 2021.

Men det er vigtigt at få flere behandlingstilbud, så alle ramte kan få den hjælp, de har behov for, fordi deres liv ellers bliver hæmmet af sygdommen.

Det fortæller Mia Lichtenstein, der er psykolog og forskningsleder i Telepsykiatrisk Center.

»De ramte er ofte deprimerede, ensomme og tror ikke ret meget på, at de har nogen værdi. De har generelt en dårlig livskvalitet, og derfor er det vigtigt at hjælpe dem«.

»I behandling arbejder vi især med at gøre folk bevidste om deres spisemønstre. Når de har fundet ud af, hvad der udløser deres overspisning, kan de få noget støtte til at gøre noget andet end at overspise«, siger hun.

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade estimerer, at der er over 40.000 danskere, der lider af sygdommen.

ritzau