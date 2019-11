Københavns Lufthavn: Er der sket fejl, skal vi lære af dem

Som reaktion på Politikens afsløring af, at Københavns Lufthavn i 12 måneder har haft et alvorligt sikkerhedsmæssigt problem med løsrevne banelysarmaturer på start- og landingsbaner, har lufthavnen nu skrevet en pressemeddelelse. Den kommer i sin udtalelse ikke ind på de kritiske dele af en foreløbig redegørelse om hændelserne, som Politiken er kommet i besiddelse af.

I pressemeddelelsen skriver lufthavnen, at man i august 2018, da man første gang konstaterede et løsrevet lysarmatur på en landingsbane, lukkede banen og tilså det pågældende armatur. Herefter blev banen igen åbnet for trafik.

Lufthavnen anser ifølge pressemeddelelsen hændelserne med løse lysmaturer på landingsbanerne som en del af de ca. 10-15 hændelser om året, som får et efterspil i form af en hændelsesrapport.

Af pressemeddelelsen fremgår det imidlertid ikke, at den hændelsesrapport, som lufthavnen udarbejdede i 2018, viste sig - et år efter - aldrig at være blevet eksekveret.

Det fremgår heller ikke af pressemeddelelsen, at situationen omkring de løsrevne armaturer af lufthavnen selv blev vurderet til en ’kategori A’-risiko, hvilket burde have ført til lukning for flytrafikken i det berørte områder.

Politiken er i besiddelse af et fortroligt udkast til en rapport om forløbet, og af det fremgår det, at de løse armaturer er konstateret i vidt forskellige dele af lufthavnen, og at det 15. september 2019 resulterede i, at et fly påkørte et løst armatur, mens flyet kørt på en start- og landingsbane.

I udkastet, som er udarbejdet af lufthavnen selv, vurderes det desuden, at lufthavnen ved ikke at stoppe flytrafikken på baggrund af sikkerhedsvurderingen overtrådte egne regler samt EU-regler for sikker flytrafik.

Lufthavnen afslutter pressemeddelelsen med at slå fast, at det er afgørende for lufthavnen at lære af eventuelle fejl.

Politikerne vil have en forklaring

Sagen har fået transportminister Benny Engelbrecht (S) til at reagere.

»Jeg tager luftfartssikkerheden meget alvorligt, og derfor afventer jeg nu Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens behandling og vurdering af sagen, da de er den ansvarlige myndighed for luftfartssikkerhed i Danmark. Jeg forventer, at styrelsen sikrer, at flysikkerheden altid er en førsteprioritet«, meddeler han.

Flere andre politikere efterlyser også en forklaring, blandt dem den tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V): »Det er så alvorlig en situation, og det er en skærpende omstændighed, at vi har set ulykker andre steder. Jeg er nødt til at få en forklaring, for jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan fortsætte operationerne«, siger han til Politiken.