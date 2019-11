SAGEN KORT

I september 2018 bliver der fundet dele af et løsrevet banelys på en af Københavns Lufthavns start- og landingsbaner.

Der bliver lavet en handlingsplan, som skal hindre, at det sker igen. Den bliver tilsyneladende ikke gennemført.

I august og september 2019 sker det igen tre gange. I det ene tilfælde påkører et fly et armatur, der ligger på asfalten.

Resultatet er, at at forholdene i en intern redegørelse kategoriseres som »en risiko, der under ingen omstændigheder accepteres«.

Det burde ifølge lufthavnens egne regler føre til, at operationerne indstilles, men det sker ikke.

Det tager en måned, førend lufthavnen har sikkerhed for, at der ikke længere er risiko for løsrevne lysarmaturer langs banerne.

