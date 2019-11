Vil ikke finde sig i, at muslimer udskammes: Udlændingepolitikken splitter venstrefolk kort før landsmøde

Dagen før Venstres landsmøde i Herning er der igen interne uenigheder i partiet.

Flere medlemmer af partiet går i Jyllands-Posten i rette med næstformand Inger Støjberg, som tidligere på måneden skrev et debatindlæg i B.T., hvor hun udtrykte forståelse for de danskere, der er trætte af at høre om islam hele tiden.

Undersøgelse Vælgernes holdning til muslimske indvandrere Mandag Morgen og Aalborg Universitet har foretaget undersøgelsen af vælgernes holdninger til en lang række emner i den politiske debat. Analysen er foretaget i samarbejde med professor Jørgen Goul Andersen. Mandag Morgen, Forlaget Columbus Fond og Aalborg Universitet har i fællesskab finansieret undersøgelsen. Forlaget Columbus Fond står bag Forlaget Columbus, der udgiver undervisningsmaterialer til brug i blandt andet gymnasiet og HF Undersøgelsen har 5.924 svarpersoner.

»Vi skal ikke finde os i, at de mennesker bliver udsat for en nedrig og udskammende retorik, alene fordi de er muslimer eller tilhører en hvilken som helst anden trosretning. De skal ikke hænges op på mindretallets ugerninger«, står der i debatindlægget i Jyllands-Posten fra klyngen af venstrefolk.

Fatma Øktem, Kim Valentin, Jan E. Jørgensen, Anni Matthiesen og Bertel Haarder står alle som afsendere af debatindlægget om, hvilken vej Venstre skal gå i udlændingepolitikken under overskirften 'Vi har brug for alle dem, der kan og vil Danmark'.

Med indlægget går de fem venstrefolk stik imod det, som Inger Støjberg mener om en undersøgelse, hvor Mandag Morgen har testet vælgernes holdning til muslimske indvandrere. Undersøgelsen viste, at 28 procent var enten delvist eller helt enige i, at muslimske indvandrere burde sendes ud af landet.

Virkeligheden er bare, at en del nok kommer til at blive, og derfor skal vi også forberede os på det - blandt andet ved at sørge for at de kommer i arbejde Jacob Ellemann-Jensen, formand i Venstre

Undersøgelsen fik efterfølgende Inger Støjberg til tasterne i B.T. Her skrev hun i et debatindlæg blandt andet:

»Når målingen viser det, så er det sikkert, fordi der er rigtig mange, der har det ligesom mig: Jeg er så træt af at høre om islam mig her og islam mig der som begrundelse eller dårlig undskyldning for alt fra de fejeste terrorhandlinger til såkaldt æresrelateret vold, krav om indskrænkning af ytringsfriheden og retten til at kritisere religion, manglende ligestilling, krav om særbehandling på arbejdspladsen, i skolen eller i svømmehallen«.

Sammenligningen af de to debatindlæg åbner op for endnu en intern uenighed i partiet. Noget, som Venstres formand Jacob Ellemann-Jensen ellers ønskede at slutte fred med efter opgøret i partiet henover sommeren i år.

Venstre er egentlig enige, men tonen er forskellig

I Venstre har udlændingedebatten længe været genstand for interne uenigheder med en strammerfløj centreret om Inger Støjberg på den ene side overfor en mere midtersøgende fløj på den anden side.

Jyllands-Posten skriver, at formand Jacob Ellemann-Jensen ikke ønsker at kommentere på de to debatindlæg, men i et interview til Weekendavisen siger han, at Venstre bakker op om konventioner og siger, at nogle flygtninge vil blive i Danmark, hvis konflikter i deres hjemlande varer meget længe.

»Hvis der har været konflikt i hjemlandet i 15 eller 20 år, og folk har børn, der er vokset op her, giver det så mening at tale om at vende tilbage til hjemlandet, eller gør det ikke? Virkeligheden er bare, at en del nok kommer til at blive, og derfor skal vi også forberede os på det - blandt andet ved at sørge for at de kommer i arbejde«, siger han.

I en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten oplyser politisk ordfører Sophie Løhde (V), at »alle i Venstre er helt enige om konklusionen. Nemlig at vi ikke diskriminerer på baggrund af folks tro, og at vi skal gøre mere for at løse integrationsproblemerne. Der skal vist mange års retoriske studier til at gøre det til en stor konflikt«.

Venstres landsmøde begynder lørdag i Herning.