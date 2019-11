Ny skattesag kan betyde hundredvis af millioner i mistet skat Skattestyrelsen fulgte ikke op på, hvorfor 60 procent af borgerne ikke angav gevinst og tab ved aktiesalg.

Statsrevisorerne kritiserer, at Skattestyrelsen ikke har fulgt op på, at nogle borgere undlod at selvangive deres gevinst og tab ved aktier.

Der kan betyde et potentielt tab på 0,5 milliard kroner. Det er et beregnet tal, hvorfor det kan være større eller mindre. Desuden kan fejl og muligt misbrug have kostet statskassen 377 millioner kroner. Der kan dog være et vist overlap mellem de to.

Det fremgår fredag af Statsrevisorernes bemærkning til en beretning fra Rigsrevisionen.

Kort fortalt har Skattestyrelsen ikke fulgt op på, hvorfor cirka 60 procent borgere ikke selvangav gevinst og tab ved salg af aktier, selv om styrelsen har gjort opmærksom på det i borgernes årsopgørelse.

Det finder Statsrevisorerne ikke tilfredsstillende, hvilket er midt i spektret på deres skala for kritik.

»Statsrevisorerne finder det ikke tilfredsstillende, at Skatteministeriet ikke har sikret en korrekt beskatning af aktier for borgere og selskaber«.

»Særligt burde Skattestyrelsen i højere grad have anvendt de oplysninger, som styrelsen modtager fra banker, i skatteberegningen af gevinst og tab ved salg af unoterede aktier«, lyder det.

ritzau