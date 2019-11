39-årig indsvøbt i hvidt hospitalstæppe nægter drab på to kvinder, men erkender vold med døden til følge En mand fremstilles fredag aften i grundlovsforhør sigtet for at have dræbt to kvinder. Han erkender dødsvold.

En 39-årig mand skal sidde varetægtsfængslet indtil foreløbig 12. december sigtet for tidligt fredag morgen at have dræbt to kvinder med »et hidtil ukendt antal knivstik«.

»Det er min opfattelse, at der er særligt begrundet mistanke om, at du i hvert fald har begået vold med døden til følge, idet du har erkendt det«.

»Du har selv ringet til politiet efter hver episode, og du har meldt dig selv«, sagde dommer Anders Martin Jensen ved grundlovsforhøret fredag aften ved Retten i Næstved.

I grundlovsforhøret nægtede han via sin forsvarer, Susan Jørgensen, drab. Han erkender dog for begge tilfælde vold med døden til følge.

Da den 39-årige karseklippede mand kort efter klokken 18 blev ført ind i retslokalet, talte han lavt, hans øjne flakkede, og han kiggede primært ned i jorden.

Om sig havde han et hvidt hospitalstæppe. Ud over sine hvide sokker havde han overtrækssko i blød blå plast.

Sigtet for to drab med halvanden times mellemrum

Den 39-årige mand er sigtet for før klokken 04.25 at have slået en 31-årig kvinde ihjel i Ruds Vedby med flere knivstik. Dernæst tog han ifølge sigtelsen mod øst til Kundby, hvor han før klokken 05.47 stak en 35-årig kvinde ihjel.

Gerningsvåbnet var også i dette tilfælde en kniv, mener anklager Susanne Bluhm.

Det er endnu uvist, hvad mandens motiv skulle være til forbrydelserne.

Trods protester fra den fremmødte presse valgte Anders Martin Jensen at lukke dørene på anmodning fra anklageren.

Det betød, at tilhørere udelukkende havde mulighed for at høre sigtelsen.

Hvad den sigtede selv forklarede, og hvilke beviser politiet mener at have mod ham, forblev dermed ukendt for tilhørerne fredag aften ved Retten i Næstved.

Dommeren beskrev den 39-åriges forklaring som »detaljeret og troværdig«, da han afsagde kendelsen om varetægtsfængsling.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har tidligere på dagen bekræftet, at der er en familiemæssig forbindelse mellem de tre. Politiet ønsker dog ikke at komme nærmere, hvad den forbindelse er.

Ifølge B.T. boede manden sammen med det første offer, som han skulle have flere børn sammen med. Mediet beretter, at den anden kvinde skulle være mandens ekskæreste.

ritzau