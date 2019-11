Miljøminister hyrer jægere til at skyde sæler ved Bornholm Gråsæler forpurrer fiskernes fangst ved Bornholm. Derfor ansætter miljøministeren to jægere til at regulere.

For mange gråsæler i havet omkring Bornholm gør arbejdet surt for fiskerne, og derfor er miljøminister Lea Wermelin (S) nu klar til at tage nye midler i brug.

Gråsælerne går i fiskernes garn og ødelægger fangst og net for fiskerne. Derfor ansætter miljøministeren to fiskere med jagttegn til at regulere bestanden af gråsæler ved Bornholm.

Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

»Mit håb er, at det vil være en konkret hjælp til fiskerne. Det har de efterspurgt meget længe, så det er på tide, at vi nu prøver noget nyt af, siger Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

» Fiskeri er en del af det bornholmske dna, men dygtige gråsæler, der har lært at gå i garnene, presser de lokale fiksere. Med den nye ordning får vi erfaring med, om det er det, der skal til for at regulere lokalt, siger hun.

Miljø- og Fødevareministeriet afsætter 200.000 kroner til forsøgsordningen, der løber fra januar 2020 til marts 2020.

ritzau