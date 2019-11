Ellemann håber på hjælp fra Morten Østergaard: De Radikale skal sørge for økonomisk ansvarlighed Venstre kan kun kigge på, mens S-regeringen, rød blok og Alternativet forhandler om en finanslov for 2020.

Det burde ifølge Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, være en ret nem sag for den socialdemokratiske regering at lave en finanslovsaftale for 2020.

Det siger Ellemann-Jensen lørdag i sin tale på Venstres landsmøde i Herning.

Venstre er ikke selv med i forhandlingerne. Finansminister Nicolai Wammen (S) forhandler med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Men der er rigeligt med penge til at lave en fornuftig finanslov, mener Ellemann-Jensen.

»Vi vil levere på det velfærdsløfte, vi har givet, så de dygtige mennesker, der tager sig af os på skolerne, på plejehjem og hospitaler ikke skal løbe endnu hurtigere, når der kommer flere børn og ældre i de kommende år.

»Vi vil afsætte penge til at tage de næste skridt i den ansvarlige, grønne omstilling.

»Vi vil holde hånden under danske arbejdspladser og understøtte væksten. Og vi kan gøre det uden at hæve skatten, siger Ellemann-Jensen.

»Det er Venstres vej. Regeringen og resten af venstrefløjen vil en anden. Det afspejler i virkeligheden forskellen mellem økonomisk ansvarlighed og socialister, siger Ellemann-Jensen.

Han håber derfor, at De Radikale sørger for økonomisk ansvarlighed i forhandlingerne. Derfor kommer opfordringen til De Radikales leder, Morten Østergaard.

»Så kære Morten Østergaard. Nu er det nu. Det er nu - ved denne finanslov - at du kan vise, at den økonomiske ansvarlighed stadig er en del af det radikale dna.

»Der er danskere, der har stemt på jer og sat deres lid til, at I ville være dem, der holdt fast i tøjlerne og sikrede, at det ikke løb løbsk.

»Det er nu, Radikale Venstre kan vise, at I ikke lægger stemmer til en finanslov, der gør det dyrere at være dansker og sværere at drive virksomhed i Danmark, siger Ellemann-Jensen.

Morten Østergaard (R) har kommenteret Venstre-formandens tale på Facebook, men han forholder sig ikke direkte til opfordringen.

»Tak for din hilsen fra jeres landsmøde. Og du har helt ret: Det er nu, det er nu«!

» Nu vi skal tage ansvar for kommende generationer ved at sætte fuld tryk på den grønne omstilling, stoppe for uddannelsesbesparelser, have mere udenlandsk arbejdskraft og generelt plads til forskellighed i Danmark. Det er lige nu, det er nu«, skriver Morten Østergaard på Facebook.

/ritzau/

ritzau