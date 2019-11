Bevæget Løkke siger farvel til partifællerne med blandede følelser På Venstres landsmøde i Herning bliver Lars Løkke Rasmussen hyldet for sine ti år som partiets formand.

»Jeg har set frem til i dag, men jeg håber, at I vil have mig undskyldt, hvis jeg siger, at det har været med blandede følelser.

Sådan siger Venstres eksformand og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin tale ved partiets landsmøde i Herning.

Her bliver der sagt farvel og tak til Løkke, som fra 2009 til 2019 var formand for Venstre, inden en intern politisk krig mellem ham og den daværende V-næstformand satte en stopper for Løkkes formandstid.

Han gik af efter den interne uro. Det samme gjorde Kristan Jensen som næstformand. Begge sidder fortsat i Folketinget for Venstre, men uden at have ordførerskaber.

»Den 31. august blev jeg stille. Og I bevæger jer videre, og jeg er trådt tilbage, og nu står jeg så her i dag.

»Det er for at være ærlig lidt mærkeligt. Men jeg vil gerne sige tak. Tak for alt til de fleste. Tak til alle for det meste, siger en bevæget Løkke.

»Vi kender hinandens styrker og svagheder, og der er ingen grund til at rippe op i det, tilføjer han.

Også den nye Venstre-formand, Jakob Ellemann-Jensen, sagde ord til Løkke, der undervejs havde svært ved at holde tårerne tilbage.

»Det er dig, der har tegnet stregerne på landkortet.

»Du har været med til at forme det Danmark, som du mange gange har kaldt et af de bedste lande, der findes, sagde Ellemann-Jensen.

Inden den nye formand og Løkke gik på scenen for at tale, blev der vist en takkevideo til Løkke.

Blandt de deltagende var den tidligere leder for De Radikale Margrethe Vestager, som bliver en af tre ledende næstformænd i EU-Kommissionen.

»Et virkeligt passioneret menneske med sine værdier og følelser helt fremme i første række, siger Vestager om Løkke i videoen.

ritzau