Grænsekontrollen mod Sverige koster 100 millioner kroner Den nye grænsekontrol mod Sverige løber op i 100 millioner kroner, oplyser justitsministeren.

Tirsdag begyndte politiet på den grænsekontrol mod Sverige, som regeringen har besluttet at indføre.

Nu har justitsministeren også sat en pris på grænsekontrollen, skriver Jyllands-Posten. Det gør han i et folketingssvar efter et spørgsmål stillet af Alternatives folketingsmedlem Sikandar Siddique.

Grænsekontrollen mod Sverige, som løber de næste seks måneder, og det tilhørende Center for Politisamarbejde og Kriminalitetsbekæmpelse i Øresundsregionen koster 100 millioner kroner, fremgår det.

Udgifterne til de seks måneders midlertidige grænsekontrol mod Sverige forventes at udgøre cirka 35 millioner kroner. Heraf vil seks millioner kroner blive brugt i 2019.

Det nye Center for Politisamarbejde og Kriminalitetsbekæmpelse i Øresundsregionen - også kaldet Joint Analysis Team - og styrket samarbejde med svensk politi forventes at koste cirka 65 millioner kroner årligt, fremgår det af folketingssvaret.

Otte millioner kroner ud af det samlede beløb bliver brugt i 2019.

Rigspolitiet har oplyst, at det i en periode på seks til otte måneder vil være nødvendigt at omprioritere ressourcer fra andre opgaver, indtil der er frigjort personaleressourcer til at løfte opgaverne i forbindelse med grænsekontrollen, lyder det i folketingssvaret.

En stor del af politibetjentene til grænsekontrollen vil blive hentet fra en række udlændingeopgaver, fordi opgaverne er overgået fra Justitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Grænsekontrollen blev præsenteret i oktober som en del af en sikkerhedspakke, som justitsminister Nick Hækkerup (S) fremlagde.

Grænsekontrollen mod Sverige skal blandt andet imødegå truslen fra grænseoverskridende kriminalitet og terror, lyder det.

Sverige har allerede kontrol den anden vej mod Danmark.

Statsminister Mette Frederiksen (S) mener ikke, at løsningen skal være permanent. Man vil dog forlænge den, hvis trusselsbilledet fortsætter, sagde hun i oktober under et møde i Nordisk Råd i Stockholm.

»Hvis ikke der er nogen trussel eller vandrende kriminalitet, så er der ikke behov længere. Det er ikke en permanent løsning«.

»Men vi tager udgangspunkt i det trusselsbillede, der er, og så tager vi stilling til, hvilke midler der er behov for«, sagde Mette Frederiksen.

ritzau