Ældreråd: Hver fjerde kommune forringer velfærden i 2020

Næste år vil ældre i hver fjerde kommune opleve, at serviceniveauet falder.

Sådan lyder det fra organisationen Danske Ældreråd, der har kigget på budgetterne for landets 98 kommuner i 2020.

Undersøgelsen viser, at 23 kommuner forringer servicen for de ældre, mens 60 kommuner har et uændret niveau. Syv kommuner hæver serviceniveauet ifølge Danske Ældreråd.

Mogens Rasmussen, der er formand for Danske Ældreråd, er skuffet over forringelserne.

Det er især set i lyset af, at Kommunernes Landsforening (KL) forhandlede sig frem til et samlet løft på 1,7 milliarder kroner til velfærd i økonomiforhandlingerne for 2020 med regeringen.

»Overordnet set er det jo en udhulning, der er sket over en årrække. Der er ikke det i ældreplejen, som man kunne ønske sig, siger Mogens Rasmussen.

Det er især kommunernes klippekortsordning for de dårligst stillede ældre, hvor der nu bliver sparret. Ordningen skulle sikre, at svage ældre borgere fik en halv times ekstra hjælp om ugen.

»Det viser sig, at 23 kommuner ikke beholder det. Det er vi selvfølgelig meget kede af. Det er en decideret forringelse, siger Mogens Rasmussen.

