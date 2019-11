Beboer fik alvorlige skader da han påtalte larm i gaden

En beboer i en mindre by i Vendsyssel blev udsat for et groft overfald natten mellem fredag og lørdag, da han påtalte støj på gaden.

Offeret blev slået i hovedet og fik alvorlige skader, oplyser Nordjyllands Politi.

Politiet håber at få kontakt med vidner eller andre, der har oplysninger om de fire-fem mænd, som begik volden.

Den grove vold skete cirka klokken 01.15 på gaden i Kaas.

En gruppe på cirka ti mænd larmede, men beboerens henstilling faldt ikke i god jord. I stedet blev han angrebet af fire-fem af mændene.

»Vi tager sagen yderst alvorligt, og vi arbejder lige nu på at få identificeret de personer, som var på stedet«, siger politikommissær Allan Overgaard i en pressemeddelelse.

Vi tager sagen yderst alvorligt, og vi arbejder lige nu på at få identificeret de personer, som var på stedet Allan Overgaard, politikommissær

Han tilføjer til Ritzau, at offeret, der er en mand i 40'erne, blev indlagt på hospital på grund af de alvorlige skader.

De mistænkte beskrives som kraftigt byggede eller muskuløse. De er måske i alderen fra 18 til 25 år. De flygtede dels i personbiler og dels på knallerter. En af bilerne er hvid.

I løbet af weekenden er det ikke lykkedes for politiet at finde frem til mændene, og derfor har man mandag formiddag besluttet at rykke ud med en appel til offentligheden.

ritzau