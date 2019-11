Minister: Midlertidigt børnetilskud skal kun omfatte 0-14-årige Organisationer kritiserer, at børnetilskud ikke gives til flere, men det sker med åbne øjne ifølge minister.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) regner trods kritik ikke med at ændre på sit lovforslag om midlertidigt børnetilskud, der skal fungere som et økonomisk plaster på såret for trængte familier, indtil et nyt system er på plads.

En række organisationer, der repræsenterer børn, kritiserer regeringens forslag, der skal førstebehandles tirsdag, fordi det ikke omfatter nok trængte familier.

Ministeren lytter til kritikken, men regner ikke med at ændre noget. Han glæder sig over, at der overhovedet kommer en håndsrækning.

»Forhåbentlig kan det være en hjælpende hånd til at få skabt noget mere stabilitet i hverdagen, indtil vi får vedtaget et ydelsessystem med bedre balancer«, siger ministeren.

I september indgik regeringen sammen med De Radikale, Enhedslisten og SF en aftale om et midlertidigt børnetilskud til familier, der modtager integrationsydelse eller er ramt af kontanthjælpsloftet.

Det undrer børneorganisationer, at forældre ifølge lovforslaget ikke længere kan få støtte, når barnet er fyldt 15 år, selv om man efter børnekonventionen og dansk lov er defineret som barn, til man fylder 18 år.

Det afviser ministeren.

»Det er, fordi det flugter med, hvornår vi uddeler børnecheck til familier. Det sker, fra man er 0-14 år, det er den samme måde, vi har skruet børnetilskuddet sammen på«, siger Peter Hummelgaard.

Personer, der er omfattet af 225-timers reglen, står ikke til at modtage tilskuddet, selv om de er økonomisk trængte.

225-timers reglen betyder, at personer, der har modtaget kontanthjælp i et år, skal dokumentere beskæftigelse i 225 timer for at beholde den fulde kontanthjælp.

Mange tusind børn får gavn af tilskuddet

Det sker dog med åbne øjne ifølge ministeren.

»Det var ikke en del af aftalen i forståelsespapiret, og langt de fleste af dem, der er omfattet af 225-timers reglen, er også ramt af kontanthjælpsloftet«.

»Det vil teknisk være meget, meget svært at identificere de enkelte personer, der er ramt af 225-timers reglen, som ikke også er ramt af kontanthjælpsloftet, så det er med åbne øjne, vi har gjort det«, siger Peter Hummelgaard.

p

Cirka 27.900 børn ventes at få gavn af tilskuddet, der er rettet mod børn i alderen 0 til 14 år.

Tilskuddet til børnefamilierne er et skattefrit beløb, der svinger mellem 550 kroner og 700 kroner per barn. Derudover får enlige forsørgere et ekstra tilskud på 650 kroner om måneden.

ritzau