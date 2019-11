Politiet indhenter spor efter vild fangeflugt i Slagelse Onsdag ønsker politiet ikke at kommentere Kriminalforsorgens indsats i forbindelse med fangeflugt.

Politiet er onsdag i gang med at gennemgå videomateriale og tale med vidner i sagen om en dramatisk fangeflugt fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Det fortæller Kim Kliver, politiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Siden i går aftes har vi arbejdet målrettet på at indhente videomateriale, afhøre vidner og tale med de involverede personer«.

»Det gør vi for at få lagt det puslespil, som er nødvendigt for dels at få identificeret personkredsen og dels for at finde ud af, hvor de personer i givet fald må opholde sig«, siger Kim Kliver.

Det var tirsdag eftermiddag, at en mand flygtede fra afdelingen, efter at han fik hjælp af medgerningsmænd.

Ved befrielsesaktionen, der skete kort før klokken 17, blev der affyret skud, har politiet oplyst. Ingen blev ramt.

Den flygtede er 24-årige Hemin Dilshad Saleh. Han er 183 centimeter høj, almindelig til kraftig af bygning, har sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg.

Ifølge Ritzaus oplysninger er Hemin Dilshad Saleh en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV, der har rødder på det ydre Nørrebro i København.

Stærkt chokeret personale

Han sad inden flugten varetægtsfængslet i en sag, der omhandler et groft overfald i en frisørsalon på Nørrebro. Saleh er sigtet for grov vold.

Kim Kliver ønsker onsdag ikke at svare på, hvorvidt Kriminalforsorgen, der bevogter indsatte, har været sin opgave voksen.

»Jeg har ikke nogen intention om at gå ind i den debat på nuværende tidspunkt«.

»Mit fokus er ene og alene at få efterforsket den grove sag, hvor jeg synes, at man på alle måder udviser en afstumpet adfærd over for et stærkt chokeret personale og øvrige personer«, siger Kim Kliver.

Ser man den pågældende mand eller har oplysninger om, hvor han befinder sig, skal man kontakte politiet på telefon 114.

Man skal ikke selv forsøge at kontakte ham, fortæller politiet.

