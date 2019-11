Politiet slår til mod rockere i drabssag

Politiet er onsdag i gang med flere ransagninger i Københavnsområdet.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Aktionen er en del af efterforskningen af et drab, der skete i Rødovre den 4. maj, oplyser politiet. Her blev en 36-årig mand dræbt i et skyderi.

»Ransagningerne er led i den omfattende efterforskning, som er foretaget siden drabet i maj måned. Under ransagningerne er sikret en række effekter, som nu vil indgå i den videre efterforskning«, siger Peter Malmose, der er vicepolitiinspektør, i en pressemeddelelse.

Efterlyst vurderes at være i udlandet

Aktionen er rettet mod rockermiljøet, og politiet er derfor til stede på Hells Angels lokaler på Siljangade på Amager og Svanevej på Nørrebro i København.

Politiet leder efter en 30-årig mand, som dog vurderes at opholde sig i udlandet. Manden er fængslet in absentia - altså uden at være til stede - i drabssagen fra maj. Han er efterlyst internationalt.

»Vi vil opfordre manden til at melde sig til dansk politi. Hvis ikke det sker, kan det blive nødvendigt at efterlyse ham offentligt«, siger Peter Malmose.

To personer blev kortvarigt anholdt, og en anden person blev tilbageholdt under aktionen. De har dog ikke relation til efterforskningen og er løsladt igen, oplyser politiet onsdag.

Aktionen er rettet mod seks forskellige adresser på den københavnske Vestegn og i København.

ritzau