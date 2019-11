Skat betaler millionbøde for storsvindlere

Automatisk oplæsning Beta

Det blev kaldt ’en milepæl’ i det store retsopgør om svindel med udbytteskat, da den tyske North Channel Bank 23. september i år accepterede en bøde på 110 millioner kroner for groft bedrageri. Det var første gang, at en af milliardskandalens hovedaktører blev straffet.

Men bøden skaffer ikke en eneste krone ekstra i den danske statskasse. TV 2 og Politiken kan i dag afsløre, at bøden bliver trukket fra det beløb på 1,6 milliarder kroner, som en række af sagens bagmænd aftalte at betale tilbage til Danmark i et forlig med Skattestyrelsen i maj i år.

TV 2 og Politiken afslørede i september dels, hvem de hidtil ukendte amerikanske bagmænd er, dels at de havde fået lov til at trække milliardstore udgifter til blandt andet rådgivning om udbytteskat fra for at nå frem til beløbet på 1,6 milliarder kroner, som de i forliget lover at betale tilbage til Danmark.

De vedkendte sig i samme forlig at have hentet i alt 4,1 milliarder kroner ved at søge udbytteskat tilbage, som de ikke havde krav på.

Nu viser det sig, at Skattestyrelsen også aftalte med bagmændene, at hvis den tyske North Channel Bank, som de to egentlige bagmænd er de skjulte ejere af, skulle blive idømt en bøde i Danmark, så skal Skattestyrelsen betale bøden til bagmandspolitiet ud af de 1,6 milliarder kroner, som bagmændene betaler til Danmark.

Ministeren: Nødvendigt

Pengene skal falde, når North Channel Bank forventeligt bliver solgt i løbet af de kommende måneder. Skattestyrelsen skal ifølge aftalen med banken have knapt 87 procent af overskuddet fra salget som en del af bagmændenes tilbagebetaling af 1,6 milliarder kroner.

Vi har accepteret risikoen for, at en bøde kan indgå i den samlede betaling. Steen Bechmann Jacobsen, Skattestyrelsen.

I aftalen med banken, som TV 2 og Politiken har kendskab til, fremgår det:

»Ved modtagelse af 86, 97 procent af den kontante købspris påtager Skat sig at betale hele den danske bøde til SØIK på forhånd, og til parikurs (= det fulde beløb)« (Politikens oversættelse fra engelsk).

Skatteminister Morten Bødskov (S):

»Jeg kan godt forstå, hvis det klinger mærkeligt i den almindelige danskers ører, at betalingen af bankens bøde indgår som en del af forligssummen. Men som jeg har fået det udlagt, så har det været et nødvendigt vilkår for at kunne lande forliget og på den måde få et stort milliardbeløb tilbage i den danske statskasse«.

Ingen kan slippe for straf ved at indgå et forlig Morten Bødskov, skatteminister (S).

»Man skal huske på, at alternativet ville være at føre årelange retssager i USA til dyre advokatregninger – og endda med risiko for at tabe. Og hvis man vandt kunne modparten i sidste ende måske alligevel ikke betale«, siger Morten Bødskov, som understreger, at Folketingets partier »i min tid som minister« er blevet orienteret om aftalen i fortrolighed.

»Ingen slipper for straf«

Skatteministeren gør det klart, at aftalen ikke lover bagmændene straffrihed:

»Ingen kan slippe for straf ved at indgå et forlig. Ej heller i denne sag. Bankens ejere vil kunne straffes, hvis det kan bevises, at de har begået noget strafbart. Det er et arbejde Bagmandspolitiet tager sig af«.

Afsløringen synes at underminere fortællingen om, at bagmændene i forliget med Skattestyrelsen og betalingen af de 1,6 milliarder kroner afleverer ’krone til krone hvad de selv har modtaget’, som både den tidligere skatteminister Karsten Lauritzen (V), Morten Bødskov og Skattestyrelsen holder fast i.

Steen Bechmann Jacobsen, fagdirektør for Særlig Kontrol i Skattestyrelsen, har deltaget i forligsforhandlingen. Han forklarer det sådan:

»I vores forsøg på at skabe det bedst mulige resultat for statskassen, altså at få flest penge tilbage, accepterede vi et vilkår om, at en eventuel senere bøde til banken, skulle den blive dømt, ville indgå i den samlede forligssum. Hvis vi ikke havde accepteret det, så havde vi ikke stået med en garanti for hurtigt og effektivt at få 1,6 milliarder kroner tilbage til Danmark«.

»Accepterede risikoen«

Da I præsenterede forliget for offentligheden sagde I, at forligsparterne betaler tilbage krone for krone hvad de selv har fået. Og så smutter der lige en bøde med på 110 millioner kroner, som er en straf. Hvordan passer det ind i jeres fortælling?