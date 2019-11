Pistoler blev gemt i en kageæske ved fangeflugt

Der blev angiveligt hevet to pistoler op fra en kageæske under fangeflugten i Slagelse, siger tillidsmand.

Gerningsmændene smuglede to pistoler i en kageæske, da en 24-årig mand tirsdag blev befriet fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Det skriver Sjællandske Medier, der har talt med Helle Brink, som er fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Psykiatrien Vest.

»Personalet havde faktisk lige dækket op og lavet kaffe, og så skete det, da de satte sig for at skulle spise kagen. Som jo så viste sig at være pistoler«, fortæller hun til avisen.

Avisen skriver, at der fra kageæsken blev hevet to pistoler op, hvorefter både 24-årige Hemin Dilshad Saleh og gerningsmændene truede sig ud af afdelingen.

Her sigtede de to på to ansatte og skød ned i gulvet.

Var ikke omfattet af brev- eller besøgskontrol

Helle Brink roser personalet for at have handlet helt efter bogen. Hun fortæller desuden til avisen, at den 24-årige mand ikke var omfattet af et brev- eller besøgskontrol.

Derfor blev kageæsken ikke undersøgt.

Den flygtede er 24-årige Hemin Dilshad Saleh. Han er 183 centimeter høj, almindelig til kraftig af bygning, har sort kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg.

Ifølge Ritzaus oplysninger er Hemin Dilshad Saleh en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV, der har rødder på det ydre Nørrebro i København.

Han sad inden flugten varetægtsfængslet i en sag, der omhandler et groft overfald i en frisørsalon på Nørrebro. Saleh er sigtet for grov vold.

ritzau