Nu skal flair for noder og håndværk belønnes: Praktiske fag bliver eksamensfag i folkeskolen

Nu skal fag som ’håndværk og design’ og musik også tælle med i folkeskolens afgangseksamen. Folkeskolen skal nemlig være for alle, lyder det fra Undervisningsministeriet.

Alle elever i 8. klasse skal derfor fra næste skoleår aflægge prøve i et af de toårige praktiske/musiske valgfag.

Resultatet vil blive en del af elevens karaktergennemsnit for folkeskolens afgangseksamen, når de forlader skolen efter 9. klasse.

»Jeg er glad for, at de fag, hvor man også bruger hænderne, nu kan tælle med. Det er regeringens ambition, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse, og interessen for det starter selvfølgelig allerede i folkeskolen. Det er derfor godt, at der nu bliver skabt en bedre balance mellem boglige og praktiske fag«, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en pressemeddelelse.

Hun tilføjer:

»I folkeskolen danner vi hele mennesker, der både kan regne og læse, men også lave mad, være kreativ og spille musik. Nogle er gode til de boglige fag, og andre er bedre til de praktiske/musiske fag. I mange år har man i folkeskolen kun belønnet de boglige fag ved folkeskolens prøver«.

Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med en prøve. Fagene er håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Prøven vil – ligesom de eksisterende prøver i håndværk og design samt madkundskab – være praktisk/mundtlig.

Fakta Obligatoriske prøver i dag Eleverne i 9. klasse skal til prøve i: dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi samt de to udtræksprøver. Til trods for at 9. klasseprøverne har været obligatoriske siden 2006, viser tal fra Undervisningsministeriet, at der i skoleåret 2017/18 var godt 8 procent af eleverne, der ikke havde været oppe i alle obligatoriske prøver. Konsekvensen af manglende prøveaflæggelse er, at eleven ikke er sikret optagelse direkte på en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Vis mere

Brug for flere faglærte

Søgningen til erhvervsuddannelserne er historisk lav, selv om det de seneste par år er gået en smule frem. Der er dog stadig behov for mange flere ansøgere til erhvervsuddannelserne, hvis behovet for faglærte skal dækkes.

Hver femte af de elever, der forlod grundskolen i sommer begynde på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på 0,7 procentpoint siden sidste års søgning og 1,6 procentpoint siden søgningen i 2017. I alt har 13.309 elever søgt mod en erhvervsuddannelse.

I juni 2018 blev det politisk besluttet, at eleverne i de ældste klasser i folkeskolen skulle have flere praktiske eller musiske fag på skoleskemaet.

Det blev blandt andet obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller madkundskab, og at faget kunne afsluttes med en prøve.

Desuden fik eleverne ret til erhvervspraktik, ligesom det blev bestemt, at den praktiske faglighed skulle fylde mere i den obligatoriske projektopgave i 9. klasse for samlet at styrke elevernes evner inden for de håndværksmæssige og praktiske fag.