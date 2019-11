To mænd anholdt efter dramatisk fangeflugt To yngre mænd er anholdt i Storkøbenhavn efter tirsdagens fangeflugt. Den flygtede er stadig på fri fod.

To yngre mænd er onsdagj eftermiddag blevet anholdt i forbindelse med den dramatiske fangeflugt tirsdag, hvor der blandt andet blev affyret skud.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

De to mænd blev anholdt i det storkøbenhavnske område efter en massiv efterforskning i flere politikredse. Den 24-årige mand, som flygtede fra psykiatrisk afdeling i Slagelse, er stadig på fri fod.

»Anholdelserne forløb udramatisk, og i løbet af aftenen vil de to mænd blive afhørt nærmere om deres rolle i befrielsesaktionen«, udtaler politiinspektør Kim Kliver.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilken rolle de to anholdte menes at have haft i forbindelse med flugten.

Ledende bandemedlem

Den 24-årige Hemin Dilshad Saleh er en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV. Han er sigtet for grov vold og sad varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Volden skal være begået i forbindelse med en konflikt med banden Brothas. NNV er en udbrydergruppe fra Brothas.

Tirsdag eftermiddag fik Saleh besøg af personer, der angiveligt havde købt kage med til kaffen. Men i kageæsken lå to pistoler.

Mændene truede personalet med pistolerne, og for at understrege alvoren i truslerne affyrede de et skud ned i gulvet. Derefter lykkedes det dem at slippe ud fra sygehuset.

Hemin Dilshad Saleh er 183 centimeter høj, almindelig til kraftig af bygning, har sort, kort hår, brun hud og formentlig fuldskæg.

ritzau