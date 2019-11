Borgmester: Hvis Sjælsmark var kommunalt var det lukket Hver fjerde underretning om børn i Hørsholm Kommune i 2018 handlede om børn på Sjælsmark.

Der er et højt antal underretninger med bekymringer om børn, som bor på Udrejsecenter Sjælsmark i Hørsholm Kommune.

Derfor mener Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K), at det er på sin plads, at børnene og deres familier til april kan komme væk fra Sjælsmark.

» Vi har tydeligvis et center, som ikke fungerer«, siger han.

Borgmesteren fortæller, at hvis det stod til ham, så havde man allerede lukket Sjælsmark.

»Havde det været et kommunalt center, ville jeg ikke stå på mål for det. Jeg synes ikke, at regeringen løfter deres opgave ved at have sådan et center, der kan generere så mange underretninger«.

Sidste år fik Hørsholm Kommune 56 underretninger med bekymringer for børn på Udrejsecenter Sjælsmark. De udgjorde mere end en fjerdedel af samtlige underretninger med bekymringer om børn i kommunen.

I juni blev regeringen og støttepartierne, SF, Enhedslisten og De Radikale, i forståelsespapiret enige om, at børnene skulle ud af Sjælsmark.

Onsdag aften blev partierne så enige om, at børnefamilierne skal tilbydes at flytte til et nyt center senest i april næste år. Det nye center får bedre vilkår for børnefamilierne. Det bliver uden hegn og med mulighed for, at familierne selv kan lave mad.

Ser gerne hele centret lukket

Står det til Morten Slotved så var det ikke bare børnefamilierne, der skulle væk fra Sjælsmark. Han ser gerne, at man helt lukker centret.

»Man har et ikkefungerende center, der ligger lige op ad Sandholmlejren. Det giver ikke mening at koncentrere to centre lige ved siden af hinanden«, siger borgmesteren.

Det er endnu ikke besluttet, hvor det nye udrejsecenter for børnefamilier skal placeres. Men ifølge Hørsholms borgmester kan det ikke blive inden for kommunegrænsen.

»Vi har ikke nogen lokaler. Vi er ikke en stor kommune, hvor der står tomme boliger. Så det, vil jeg sige, er meget svært«, siger Morten Slotved.

