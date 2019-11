Spædbarn af IS-kriger er på vej til Danmark

Et 11 måneder gammelt barn hentes nu til Danmark efter at have siddet i den berygtede al-Hol-lejr siden marts.

En 11 måneder gammel dreng, der siden marts har siddet i den kaotiske og kriseramte al-Hol-lejr siden marts, hentes nu til Danmark.

Det oplyser udenrigsministeren for det kurdiske selvstyre, Abdulkarim Omar.

Yesterday 19 November 2019, we handed over a Danish orphan baby from ISIS phamilies to a delegation from the Foreign Ministry of Denmark according to an official repatriation document signed by the Selfe Administration and the Government of Denmark. — Dr Abdulkarim Omar (@abdulkarimomar1) 21. november 2019

Barnets forældre, der er rejst til den sunnimuslimske terrororganisation Islamisk Stat, er ikke med: Moderen, der har oprindelse i Somalia, er død. Hun mistede livet ved et angreb på Baghouz. Faderen, hvis baggrund ikke kendes, er forsvundet.

Derfor er barnet udleveret til danske embedsmænd og er nu ude af Syrien.

Ifølge den kurdiske minister bliver barnet overdraget til repræsentanter for Udenrigsministeriet efter en officiel aftale med den danske regering.

»Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at et forældreløst barn på 11 måneder med dansk tilknytning er blevet evakueret til et tredjeland. Evakueringen er blevet gennemført af en dansk delegation ledet af en repræsentant for Udenrigsministeriet«, lyder det i en mail fra Udenrigsministeriet til Ritzau.

Har været underernæret

Drengens helbred har ifølge de foreløbige oplysninger skrantet noget under opholdet i al-Hol-lejren, der huser militante krigsenker og børn fra de nu befriede områder, Islamisk Stat holdt besat. Han er i en periode blevet passet af andre fanger og har i en periode været stærkt underernæret. Den lille har også opholdt sig hos Red Barnet i lejren, inden han blev ført ud og overdraget til de danske embedsmænd.

Lejren er blevet beskrevet som et minikalifat, hvor Islamisk Stats ideologi får lov at bestå blandt et stort antal af beboerne. Kvinder i lejren opretholder terrororganisationens shariaregler og beskyldes blandt andet for at have myrdet beboere, der ikke har levet op til de strikse religiøse dogmer.

Store børn i lejren bliver oplært i at kaste sten efter vantro og er i alvorlig fare for at blive yderligere radikaliserede.

Der menes at være hen ved 30 børn med en eller anden tilknytning til Danmark i lejre i Syrien.

Hidtil har kurdiske styrker bevogtet en del af de lejre, der huser militante Islamisk Stat-tilhængere, men efter Tyrkiets militære angreb på Syrien er en væsentlig del af sikkerhedsstyrkerne i og omkring blandt andet al-Hol-lejren trukket tilbage.

Det har givet et stort antal sympatisører af terrororganisationen mulighed for at sikke af, en omstændighed, der ifølge en ekspert i islamisme, Tore Refslund Hamming fra forskningsinstituttet Det Europæiske Universitet.