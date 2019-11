Tysk politi har anholdt en tredje mand efter fangeflugt Danmark vil begære udlevering af yngre dansk statsborger, der blev anholdt i Hamburg.

En tredje mand er blevet anholdt i sagen om en voldsom fangeflugt fra psykiatrisk afdeling i Slagelse, oplyser politiet.

Anholdelsen er sket i forbindelse med en anden politiforretning i Hamburg.

Det er højst sandsynligt denne mand, der torsdag er blevet fremstillet ved grundlovsforhør in absentia - altså uden at være til stede.

Han er sigtet for at have medvirket til fangeflugten, herunder at have truet personalet med et våben og på den måde tvunget sig ud af det psykiatriske hospitals sikrede udgang.

Manden er i alt sigtet i fire forhold, og i hvert forhold understregede anklager Skipper Falsled, at det har været i samarbejde med flere identificerede og uidentificerede personer og med forudgående planlægning.

Der er altså en mulighed for, at flere vil blive sigtet i sagen. Torsdag klokken 14 fremstilles yderligere to personer, der også er sigtet i samme forhold, oplyste anklageren under grundlovsforhøret.

Sigtelserne mod den første mand blev læst op, men derefter blev grundlovsforhøret holdt for lukkede døre.

Dansk politi vil nu anmode om at få manden udleveret, siger politiinspektør Kim Kliver i en pressemeddelelse, som blev udsendt før grundlovsforhøret.

Den anholdte beskrives som en yngre dansk mand.

Onsdag blev to andre mænd anholdt i den opsigtsvækkende sag, hvor en ledende figur i bandemiljøet tirsdag blev befriet fra den retspsykiatriske afdeling i Slagelse.

Det er disse to mænd, der fremstilles klokken 14.00.

Den dramatiske fangeflugt blev udført ved, at to pistoler blev indsmuglet på hospitalet i en kageæske, hvorefter bandefiguren Hemin Dilshad Saleh på 24 år slap væk.

I forbindelse med aktionen blev der affyret skud mod gulvet, ligesom de ansatte på hospitalet blev truet.

Den svenske avis Aftonbladet har skrevet, at myndighederne frygter, at Saleh kan være flygtet til enten Tyskland eller Sverige. Derfor er de svenske myndigheder blevet bedt om at skærpe grænsekontrollen.

ritzau