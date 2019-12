Jo, I er lige som Blackstone: Beboerne i ejendommen på Store Møllevej i bittert oprør mod deres pensionsselskab

Pensionskasse vil udstyre stor udlejningsejendom med tagboliger. Lejerne har klaget til minister og Folketinget. De frygter at komme til at betale til nyt varmesystem og elevatorer, de ikke har brug for. Pensionskassen mener, at investeringerne er til fordel for alle.