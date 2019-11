Inden drab blev offer set løbe i Avedøre Politiet efterlyser hjælp fra vidner i sagen om drabet på en 25-årig mand, der blev fundet i Brøndby Strand.

En 25-årig mand blev set løbe nær Avedøre Station, kort inden han blev dræbt med skud i Brøndby Strand.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi fredag om sagen, hvor offeret blev fundet af en hundelufter om morgenen lørdag 16. november.

Nu ønsker politiet at tale med vidner, der fredag 15. november om aftenen bemærkede manden i Avedøre.

Han ankom med en taxa til Avedøre Station cirka klokken 19.45. Derefter løb han gennem stationshallen, og han løb også, da han fortsatte til venstre ad en sti mod kanalen, hedder det i en pressemeddelelse.

Den 25-årige fortsatte formentlig forbi et voldterræn og over motorvejen til det område i Tybjergparken, hvor han næste morgen blev fundet dræbt.

Strækningen er på cirka en kilometer.

Offeret var fra Taastrup. Han havde et mellemøstligt udseende, og politiet oplyser, at han var kraftigt bygget og i øvrigt havde et stort fuldskæg.

Den aften var han iført en grå hættetrøje og havde hætten trukket op over hovedet. Desuden var han iført sorte sko og grå joggingbukser, oplyser politiet.

Politiet vil meget gerne have oplysninger fra eventuelle vidner - også hvis de har lagt mærke til andre personer, som var sammen med den 25-årige.

I et yderligere forsøg på at komme i kontakt med potentielle vidner vil betjente fredag aften være til stede både på stationen, på stien og ved volden.

Tidligere har efterforskerne fortalt, at drabet formentlig blev begået efter klokken 20 den pågældende fredag aften. Muligvis er der tale om et opgør i et kriminelt miljø.

