Pia Olsen Dyhr: Forældre skal ikke forvente minimumsnormeringer allerede i 2020

Endnu en gang stiller forældre op for at udtrykke deres utilfredshed med forholdene i deres børns institutioner. SF-formanden fastslog, at kravet om minimumsnormeringer er ultimativt, men modellen skal først være fuldt indfaset i 2025.

I en lang postkasserød frakke og store vandrestøvler, der bryder med det ellers elegante look, sætter Pia Olsen Dyhr (SF) tempoet op. Hun er på vej over på Rådhuspladsen for at deltage i en demonstrationen for minimumsnormeringer.