Dommer fængsler fem efter mystisk politiaktion i Herlev Ifølge Ekstra Bladet og TV2 er fire mænd og en kvinde mistænkt for planer om røveri mod en pengetransport.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Fem personer, en kvinde og fire mænd, blev anholdt i en større politiaktion torsdag aften i Herlev ved København.

De fem personer har fredag været fremstillet i grundlovsforhør.

Sidst på eftermiddagen oplyser Københavns Vestegns Politi, at alle fem er blevet varetægtsfængslet i 13 dage.

Anklager Rasmus von Stamm anmodede ved retsmødets begyndelse om, at det blev holdt for dobbeltlukkede døre.

Det besluttede dommeren at efterkomme.

Det betyder, at offentligheden ikke har fået kendskab til sigtelserne.

Sigtelsernes indhold og sagens oplysninger må ikke komme ud på nuværende tidspunkt, vurderer anklageren.

Dog erfarer både TV2 og Ekstra Bladet, at de fem anholdte mistænkes for at have planlagt et røveri mod en pengetransport.

Ifølge begge medier kommer de fire mænd fra Sverige.

Dette virkede da også åbenlyst ved retsmødets begyndelse, hvor en tolk måtte oversætte for de fire sigtede mænd, der talte svensk.

Den sigtede kvinde talte dansk.

Under retsmødet var politiet talstærkt til stede, og hver af de sigtede havde en betjent ved sin side.

Københavns Vestegns Politi har ikke ønsket at give nærmere oplysninger om, hvad sagen drejer sig om.

Torsdag aften oplyste politiet, at aktionen i Herlev fandt sted på baggrund af længere tids efterforskning. Sagen 'implicerer en gruppe mistænkte kriminelle', skrev politiet på Twitter.

Efterforskningen er blevet udført af politikredsen i samarbejdet med specialgruppen Særlig Efterforskning Øst (SEØ). SEØ arbejder med at opklare organiseret og grænseoverskridende kriminalitet.

Anklager i sagen Rasmus von Stamm er netop fra SEØ.

ritzau