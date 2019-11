Til møde i Spiritismens Trossamfund: Inge Lise blev overbevist, da hun fik noget at vide, som kun hun og Henning vidste

Spiritisterne er blevet anerkendt som trossamfund af Kirkeministeriet. Dermed kan de snart døbe, vie og begrave spiritistisk. Politiken tog med til møde i trossamfundet, hvor det ikke er mærkeligt at have mærket en seng ryste, at have talt med en ånd eller at få besøg af en, som for længst er død.