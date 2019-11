Bandemedlem findes skyldig i 11 skud mod mænd på en bænk

Automatisk oplæsning Beta

Et medlem af banden Brothas kan forvente en forhøjet straf, efter at han er blevet fundet skyldig i at have forsøgt at dræbe to unge mænd, der sad på en bænk i Greve. Desuden forsøgte han under et hjemmerøveri at slå offeret ihjel.

Et nævningeting har fundet tilstrækkeligt med beviser mod den 21-årige mand, oplyser Retten i Glostrup.

Der blev affyret 11 skud mod mændene på bænken i Gersagerparken i Greve 7. oktober sidste år, og retten mener, at den unge mand affyrede skuddene, efter at han var hoppet af en knallert.

Retten har slået fast, at den 21-åriges besiddelse af to forskellige skydevåben i hvert fald til dels skyldes en konflikt, som Brothas havde mod to andre bander, NNV-gruppen og Hundige Gruppen.

Når det er tilfældet, er der mulighed for, at den normale straf kan forhøjes indtil det dobbelte.

Skød offer i benet under hjemmerøveri

Under sagen har den unge mand nægtet sig skyldig, og han har også afvist at have deltaget i et groft hjemmerøveri mod en mand i Greve.

Men nævninger og dommere fejer hans påstand til side. Under hjemmerøveriet, der fandt sted sent om aftenen 22. september sidste år, blev offeret skudt i sit ene ben.

Da den skrækslagne mand forsøgte at flygte, rettede det unge bandemedlem pistolen mod mandens overkrop på cirka en meters afstand og trykkede flere gange på aftrækkeren. Imidlertid gik der ikke et skud af.

Den 21-årige holdt ikke inde. Han tog derefter ladegreb på pistolen og trykkede endnu en gang på aftrækkeren, og også denne uden, at et skud blev løsnet.

Senere har politiets tekniske undersøgelser fundet forklaringen. Patronerne var fejlbehæftede, oplyser Retten i Glostrup om sagen.

