Østjysk politiker truet: Jeg vil smadre dit hoved med en sten Folketingsmedlem modtog truende beskeder, men retten har ikke fundet beviser for, at 41-årig kvinde står bag.

En 41-årig kvinde er ved Retten i Aarhus frifundet for anklager om at have sendt truende beskeder til det østjyske folketingsmedlem Fatma Øktem (V).

Kvinden var tiltalt for blandt andet at have skrevet:

'Lover at smadre dit hoved med sten' og 'Jeg vil sådan bore i dit hoved, at du ikke kan stå op igen fra hvor du ligger'.

Men retten har ikke fundet det bevist, at truslerne rent faktisk var skrevet af kvinden.

Beskederne tikkede ind hos Fatma Øktem via beskedtjenesten Messenger for snart tre år siden.

Politikeren har i retten forklaret, at hun ofte modtager beskeder med en hadefuld eller truende ordlyd.

»Jeg plejer at slette de beskeder, jeg får. Men her blev det bare grovere og grovere, og så gik jeg til politiet«.

»Dråben var, da der blev lagt blomster foran min dør«, har Fatma Øktem forklaret i retten.

Den tiltalte kvinde, der ligesom Fatma Øktem har tyrkisk baggrund, har forklaret, at hun godt vidste, hvem politikeren var.

De har blandt andet gået til modersmålsundervisning på den samme skole i det nordlige Aarhus.

Erindrer ikke at have truet Øktem

Men den tiltalte erindrer ikke at have skrevet de truende beskeder til politikeren.

»Jeg husker det ikke. Jeg var meget syg og under udredning for en psykose«, har kvinden med det sorte hår i en hestehale forklaret.

Nogle beskeder er sendt fra kvindens Facebook-profil - en profil, som den tiltalte vedkender sig.

Andre beskeder - de mere grovkornede af slagsen med trusler på liv og død - er sendt af anonyme profiler.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at disse beskeder - ud fra tonen og ordlyden - alle kommer fra den samme person - nemlig den 41-årige kvinde.

Men retten har altså vurderet det anderledes.

Anklagemyndigheden har nu to uger til at overveje, om dommen skal ankes.

Det er velkendt, at mange politikere oplever at blive truet eller chikaneret.

Senest har Institut for Menneskerettigheder dokumenteret, at 72 procent af kandidaterne ved folketingsvalget i juni oplevede chikane og trusler under valgkampen.

ritzau